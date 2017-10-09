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В Самаре открылся новый информационный пункт Библиотеки для слепых

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области (на ул. Молодогвардейской, 33) открылся информационный пункт Самарской областной библиотеки для слепых.

Теперь, посетив бюро для получения инвалидности, человек сможет одновременно зайти за консультацией к библиотекарю. Библиотека будет информировать людей, впервые получивших инвалидность по зрению или продлевающих ее, о новых информационных технологиях, доступных людям с проблемами зрения. Библиотека разработала буклет о своей деятельности, в котором содержатся ориентиры библиотеки и перечень услуг, которые она оказывает незрячим пользователям.

Проблема инвалидности остается одной из самых актуальных в современном обществе. Недостаток информации ведет к росту жалоб, обид и недоверия и отсутствию понимания, как сохранить прежний образ жизни при возникшей инвалидности. Сотрудничество Самарской областной библиотеки для слепых и Главного бюро МСЭ по Самарской области стало новой совместной формой работы, начатой по инициативе директора библиотеки Валентины Тюгашовой и главного эксперта Дмитрия Драча.

9 октября, в 11:00, в информационном пункте прошел первый консультационный прием. На приеме можно узнать о возможностях чтения книг на тифлофлешплеере, работе на компьютере и получить другую информацию. В бюро организована выставка книг разных форматов "От книги брайлевской до книги электронной", на которой можно ознакомиться с адаптированными изданиями для незрячих читателей.

На открытии выступили главный эксперт Дмитрий Драч и директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова.

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