В "Экспо-Волге" прошла выставка "Шарм-Profi"

С 5 по 8 октября самарцев и гостей города радовал праздник красоты, элегантности и изящества "Шарм-Profi" в ВК "Экспо-Волга". Масштабный проект собрал на одной площадке профессионалов в области косметологии, массажа, макияжа, ногтевого сервиса и парикмахерского искусства.

Масштаб и география экспонентов поражает — более 100 компаний из Польши, Москвы, Санкт-Петербурга и многих городов России. За четыре дня состоялись порядка 50 мероприятий деловой программы, в том числе три чемпионата для профессионалов.

В этом году выставку посетили 7 тыс. гостей из 13 городов Поволжья, новым городом стал Альметьевск.

Мастер-классы и семинары для специалистов самого широкого профиля и квалификации. В этом году впервые состоялся чемпионат по моделированию бровей.

Одновременно все залы комплекса были заняты различными семинарами и встречами с профессионалами, где гости смогли в режиме реального времени задать свой вопрос, обсудить практики, в то время как на стендах один мастер-класс сменялся другим. Стоит только сказать, что в рамках проекта выступили с мастер-классами такие известные личности beauty-индустрии, как Анастасия Вострикова, Наталия Бадамшина, Оксана Шарафутдинова, Валерий Тигров, Андрей Копылов, Олег Березнев, Наталья Абрамова и многие другие.

В течение всех четырех дней врачи-дерматологи, косметологи, тренеры по различным методикам, специалисты по перманентному макияжу и моделированию бровей, визажисты и стилисты делились своими знаниями и наработками в формате тренингов и мастер-классов. Самое главное — у всех желающих была возможность живого общения с профессионалами.

"Индустрия живет, самарские девушки традиционно стремятся быть самыми красивыми и, мне кажется, у них для этого есть все необходимое. Я хочу поблагодарить всех партнеров, вместе с которыми мы делаем это красивое и значимое мероприятие. Масштаб значимости нашего проекта перешагнул самарские границы. Я могу этому только радоваться, хочу поблагодарить всех профессионалов. Спасибо всем, успеха и хороших контрактов весь год", — подчеркнул генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

Проект 2018 года станет еще более масштабным и красочным событием в области beauty-professional.