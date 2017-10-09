В Самарской области в начале рабочей недели сохранится теплая погода

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 1°C ниже средних многолетних значений.

В понедельник, 9 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 12… 17°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 10 октября, осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит 3… 8°C, днем 13… 18°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В среду, 11 октября, ночью переменная облачность без осадков, столбик термометра опустится от 7 до 2°C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется от 10 до 15°C. Ветер юго-западный 5-10 м/с.