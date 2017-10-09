Чиновник Кинель-Черкасского района оштрафован за нарушения при проведении торгов

Самарское УФАС России назначило штраф в размере 20 тысяч рублей главному инспектору комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением процедуры проведения торгов.

В управление ФАС по Самарской области поступила жалоба ООО "Спецстрой" на действия комитета по управлению имуществом Кинель — Черкасского района при проведении аукциона. Согласно доводам жалобы, муниципальные чиновники не разместили на официальном сайте протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе от 26 мая 2017 года, что не позволило ООО "Спецстрой" принять участие в аукционе, привело к нарушению законных прав и ограничило конкуренцию.

Сообщается, что торги проходили на право заключения договора аренды в отношении земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов, предназначенных для строительства многоквартирного жилого дома, расположенных в селе Кинель-Черкассы, улица Московская и улица Специалистов.

В ходе рассмотрения материалов было установлено, что протокол рассмотрения заявок на право заключения договора аренды земельных участков был подписан 26 мая 2017 года, следовательно он должен быть размещен на сайте torgi.gov.ru не позднее 29 мая 2017 года согласно Земельному кодексу РФ. Но по факту протокол был опубликован только 14 июня 2017 года.