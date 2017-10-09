Чиновник Кинель-Черкасского района оштрафован за нарушения при проведении торгов

Самарское УФАС России назначило штраф в размере 20 тысяч рублей главному инспектору комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением процедуры проведения торгов.
В управление ФАС по Самарской области поступила жалоба ООО "Спецстрой" на действия комитета по управлению имуществом Кинель — Черкасского района при проведении аукциона. Согласно доводам жалобы, муниципальные чиновники не разместили на официальном сайте протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе от 26 мая 2017 года, что не позволило ООО "Спецстрой" принять участие в аукционе, привело к нарушению законных прав и ограничило конкуренцию.
Сообщается, что торги проходили на право заключения договора аренды в отношении земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов, предназначенных для строительства многоквартирного жилого дома, расположенных в селе Кинель-Черкассы, улица Московская и улица Специалистов.
В ходе рассмотрения материалов было установлено, что протокол рассмотрения заявок на право заключения договора аренды земельных участков был подписан 26 мая 2017 года, следовательно он должен быть размещен на сайте torgi.gov.ru не позднее 29 мая 2017 года согласно Земельному кодексу РФ. Но по факту протокол был опубликован только 14 июня 2017 года.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html