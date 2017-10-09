На платформе "Соцгород" под колесами грузового поезда погиб мужчина

В воскресенье, 8 октября, после 15:00, поступило сообщение о том, что на третьем пикете 1089 км КбшЖД, на посадочной платформе "Слцгород" железнодорожной станции "Кряж" в Самаре грузовой поезд № 2811 насмерть сбил 64-летнего мужчину, сообщила корреспонденту Волга Ньюс следователь Самарского СОТ Приволжского СУ на транспорте СК РФ Светлана Шатохина.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
"Сейчас по факту случившегося ведется проверка, — сообщила Светлана Шатохина. — Назначены экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение".
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат