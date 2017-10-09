На платформе "Соцгород" под колесами грузового поезда погиб мужчина

В воскресенье, 8 октября, после 15:00, поступило сообщение о том, что на третьем пикете 1089 км КбшЖД, на посадочной платформе "Слцгород" железнодорожной станции "Кряж" в Самаре грузовой поезд № 2811 насмерть сбил 64-летнего мужчину, сообщила корреспонденту Волга Ньюс следователь Самарского СОТ Приволжского СУ на транспорте СК РФ Светлана Шатохина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. "Сейчас по факту случившегося ведется проверка, — сообщила Светлана Шатохина. — Назначены экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение".