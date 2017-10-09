В Самаре пострадал мужчина, упавший с третьего этажа

В субботу, 7 октября, в девятом часу вечера, по предварительным данным, с третьего этажа дома на 18-м км Московского шоссе упал 51-летний мужчин, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, он получил перелом голени. Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.