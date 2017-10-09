Двух мужчин спасли при тушении пожара на девятом этаже на ул. Пугачевской

В воскресенье, 8 октября, в 21:51, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Пугачевской в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на 4 кв. метрах. По данным оперативных служб, пожар был в квартире на девятом этаже.

В его тушении участвовали 10 человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:12.

В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщают, что во время тушения пожарные спасли двух мужчин 41 года и 32 лет. По предварительным данным, одного из них доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.