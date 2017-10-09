Двух мужчин спасли при тушении пожара на девятом этаже на ул. Пугачевской

В воскресенье, 8 октября, в 21:51, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Пугачевской в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на 4 кв. метрах. По данным оперативных служб, пожар был в квартире на девятом этаже.
В его тушении участвовали 10 человек, которые использовали три единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:12.
В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщают, что во время тушения пожарные спасли двух мужчин 41 года и 32 лет. По предварительным данным, одного из них доставили в больницу с отравлением продуктами горения.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.