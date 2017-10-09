16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За неделю число заболевших менингитом среди школьников выросло на 11 человек Суд отказал Валерию Кириллову в восстановлении в должности главврача больницы им. Пирогова Счетная палата РФ нашла в самарском ТФОМС нарушения более чем на 1 млрд рублей СамГМУ наращивает новые связи и продуцирует инновационные решения В Самаре еще две школы закрыли на карантин по менингиту

Здравоохранение Общество

За неделю число заболевших менингитом среди школьников выросло на 11 человек

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 128
Версия для печати

В Самаре в нескольких школах продолжается карантин по менингиту. Теперь к их числу присоединился дневной пансион №84, там перевели на дистанционное обучение начальные классы.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки, число заболевших детей не становится меньше. На прошлой неделе департамент образования сообщал о 75 заболевших менингитом, на сегодня их 86.

В самарской городской больнице №5 сейчас находится 139 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Количество пациентов инфекционной больницы по сравнению с прошлой неделей уменьшилось лишь на одного человека. Но и это, по словам главврача медицинского учреждения Сергея Китайчика, проявление стабильности.

По неофициальным данным, в детских садах зафиксировано 32 таких случая.

Как сообщают в департаменте образования, группу в таком случае закрывают и проводят санитарную обработку. Переводить на карантин дошкольное учреждение полностью необязательно, так как группы изолированы и имеют отдельный вход. Дополнительные занятия и прогулки здесь отменяются. Подобная ситуация произошла в двух корпусах детского сада №1 в Крутых Ключах. Об этом сообщали родители в соцсетях.

Из-за вспышки серозного менингита были переведены на дистанционное обучение начальные классы в двух школах Промышленного района №123 и 178. Еще в одном учебном заведение Красноглинского района №103 учащиеся частично вышли с карантина, здесь также не учатся дети с 1-го по 4-й класс. До 12 октября ограничения введены и в дневном пансионе №84 в Кировском районе.

По словам Сергея Китайчика, вакцины для защиты от серозного менингита нет, поэтому родителям придется ограничиться профилактикой: ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей, с особым вниманием отнестись к их самочувствию.

Серозный менингит начинается с резкого повышения температуры (до 40°C), лихорадки, мучительной головной боли, которая усиливается при движении глаз, от резкого шума и яркого света. У детей могут появиться судороги, тошнота, рвота. При выявлении этих симптомов медики рекомендуют обращаться к врачу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Фото на сайте

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5