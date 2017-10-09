В Уфе Игорь Паньшин встретился с грантополучателями молодежного форума "iВолга"

В субботу, 7 октября, в Уфе состоялась встреча заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина с грантополучателями молодежного форума ПФО "iВолга".
Молодые новаторы рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее. Игорь Паньшин отметил, что форуму "iВолга" оказывается самое пристальное внимание со стороны полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
"Сегодня наша задача — сделать все, чтобы форум жил. Мы готовы двигать ваши идеи вперед. Но от вас мы ждем инициативы. Каждый полученный грант имеет полное право на большое продолжение", — подчеркнул Игорь Паньшин.
Инновационные разработки, удостоенные денежных призов форума, уже сегодня воплощаются в жизнь. Так, Александр Юдин, ставший лауреатом "iВолги" в 2016 г. с проектом "Лица Победы", уже выпустил третью книгу с одноименным названием о ветеранах Великой Отечественной войны.
В 2015 г. изобретение Айдара Хайруллина на форуме было признано лучшим научным открытием из двух тысяч презентаций и удостоено самого крупного гранта. Айдар создал биозарядку для мобильных телефонов. Сейчас изобретение уже поступило в магазины республики и пользуется спросом у покупателей.
В 2017 г. высокую оценку экспертного сообщества "iВолги" получил проект электромотоцикла "E-TI", придуманный командой Уфимского государственного авиационного технического университета и представленный студентом вуза Тимуром Юсуфовым. Выигранный грант в 200 тыс. руб. молодые люди вкладывают в разработку электромотоцикла.
Ильдар Адзитаров, разработавший мобильный анализатор качества молока Scanomilk и награжденный грантом в 2017 г. за инновационный подход, продвигает на рынок свое изобретение.
Всего с 2013 г. грантополучателями от Республики Башкортостан стал 21 человек, а общая сумма денежного поощрения за пять лет составила 4,5 млн рублей.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.