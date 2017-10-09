16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Уфе Игорь Паньшин встретился с грантополучателями молодежного форума "iВолга" Поисковые отряды Самарской области представили регион на окружном слете "Никто не забыт" Самарские волонтеры отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправятся 125 участников от Самарской области В школах и ссузах выберут местных президентов

Молодежная политика Общество

В Уфе Игорь Паньшин встретился с грантополучателями молодежного форума "iВолга"

УФА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

В субботу, 7 октября, в Уфе состоялась встреча заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина с грантополучателями молодежного форума ПФО "iВолга".

Фото: pfo.gov.ru

Молодые новаторы рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее. Игорь Паньшин отметил, что форуму "iВолга" оказывается самое пристальное внимание со стороны полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

"Сегодня наша задача — сделать все, чтобы форум жил. Мы готовы двигать ваши идеи вперед. Но от вас мы ждем инициативы. Каждый полученный грант имеет полное право на большое продолжение", — подчеркнул Игорь Паньшин.

Инновационные разработки, удостоенные денежных призов форума, уже сегодня воплощаются в жизнь. Так, Александр Юдин, ставший лауреатом "iВолги" в 2016 г. с проектом "Лица Победы", уже выпустил третью книгу с одноименным названием о ветеранах Великой Отечественной войны.

В 2015 г. изобретение Айдара Хайруллина на форуме было признано лучшим научным открытием из двух тысяч презентаций и удостоено самого крупного гранта. Айдар создал биозарядку для мобильных телефонов. Сейчас изобретение уже поступило в магазины республики и пользуется спросом у покупателей.

В 2017 г. высокую оценку экспертного сообщества "iВолги" получил проект электромотоцикла "E-TI", придуманный командой Уфимского государственного авиационного технического университета и представленный студентом вуза Тимуром Юсуфовым. Выигранный грант в 200 тыс. руб. молодые люди вкладывают в разработку электромотоцикла.

Ильдар Адзитаров, разработавший мобильный анализатор качества молока Scanomilk и награжденный грантом в 2017 г. за инновационный подход, продвигает на рынок свое изобретение.

Всего с 2013 г. грантополучателями от Республики Башкортостан стал 21 человек, а общая сумма денежного поощрения за пять лет составила 4,5 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Оренбурге подвели итоги первых двух дней окружной военно-спортивной игры "Зарница Поволжья"

В Оренбурге подвели итоги первых двух дней окружной военно-спортивной игры "Зарница Поволжья"

Завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017"

Завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017"

На форуме ПФО "iВолга" прошла защита проектов-претендентов на получение грантов первой степени

На форуме ПФО "iВолга" прошла защита проектов-претендентов на получение грантов первой степени

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5