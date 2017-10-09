В Тольятти откроется детский технопарк "Кванториум"

Запуск детского технопарка состоится 17 октября, сообщает администрация Тольятти.

В торжественной церемонии открытия "Кванториум-63 регион" примут участие первые лица города и области, также планируется видеообращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Детский технопарк располагается на территории ТП «Жигулевская долина" (Южное шоссе, 165). Площадка включает несколько тематических блоков: автоквантум, наноквантум и т. д.

Пока в технопарке ведется активная работа по оснащению программным обеспечением и высокотехнологичным оборудованием. Заявки на обучение в технопарке уже подали 564 человека.