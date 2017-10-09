Медики, технари и артисты создают оригинальный культурный проект

Медицинский университет и театр оперы и балета подарили клип Самарскому медицинскому колледжу им. Н. Ляпиной, которому в этом году исполнилось 150 лет. В клипе, кроме студентов колледжа, снялись музыканты симфонического оркестра оперного театра.
Самарский государственный медицинский университет и Самарский академический театр оперы и балета работают над проектом "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие". В авторском проекте создаются музыкальные клипы и хореографические постановки, отражающие изменение музыки и технологий во времени.
Над проектом работают музыканты и звукорежиссеры Самары, музыкальные профессиональные студии и 3D-моделлеры и дизайнеры СамГМУ.
Проект построен по принципу зонг-оперы, когда сквозную тему развивают отдельные музыкальные номера, объединенные одним сюжетом.
Проект "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" поддержала и директор Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной Надежда Ярочкина.
Хореографом постановки одного из треков проекта "Муравьиный вальс" выступила Елена Лопатина, а музыку написал Владимир Резников.
Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:
— Самарский медицинский колледж имени Нины Ляпиной — одно из старейших учебных заведений России, а потому он богат педагогическими школами и традициями. Руководителями колледжа всегда были яркие личности. Они решали задачи, стоящие перед страной в области здравоохранения, часто в чрезвычайно сложных условиях, создавали учебно-материальную базу, решали кадровые вопросы. К 150-летнему юбилею колледж превратился в крупный учебно-образовательный комплекс, педагогический коллектив, которого интегрирует профессиональные современные медицинские знания и традиции. Стремительное развитие медицинских технологий требуют от среднего медицинского персонала постоянного профессионального рост, и для этого в регионе есть много возможностей. Функционируют научно-исследовательские институты, специализированные лечебные и научно-образовательные центры. А для тех, кто в будущем решит посвятить себя науке, в нашем университете создана мощная инновационная инфраструктура: Центр прорывных исследований, технопарк, научно-образовательные центры. Мы ждем способных, целеустремленных и мотивированных молодых людей. От себя лично и от всех сотрудников медицинского университета поздравляю преподавателей и студентов колледжа с юбилеем, желаю здоровья, успехов и неиссякаемого интереса к выбранному делу!
Надежда Ярочкина, директор Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной:
— Отрадно, что наше сотрудничество с СамГМУ не ограничивается только профессиональными направлениями. Такая нестандартная форма работы с молодежью, несомненно, будет способствовать повышению зрительской культуры. За полуторавековой юбилей в истории колледжа менялось многое, но неизменными оставались задачи: воспитание молодого поколения и обеспечение достойными кадрами среднего медицинского персонала лечебных учреждений не только города, области, но и многих регионов нашей страны. В период инноваций именно уровень образования и профессиональной подготовленности специалистов во многом определяет их успех в жизни, а в целом — динамичное развитие и конкурентоспособность отрасли здравоохранения в Самарской области. Искренне желаю всему коллективу колледжа, ветеранам, студентам и выпускникам профессиональных успехов и дальнейшего процветания, здоровья и благополучия!
История Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной — одного из старейших учебных заведений России — началась 1 мая 1867 года, когда при земской больнице (ныне больница имени Н.И. Пирогова) были открыты две школы фельдшерской и повивальных бабок, которые затем слились в одну фельдшерско-акушерскую школу. За годы существования колледж прошел путь от становления до признания его ведущим образовательным учреждением в сфере здравоохранения и образования Самарской области. 150 лет — это время накопления ценного опыта, приумножения добрых традиций. В настоящее время в результате реорганизации медицинских колледжей, техникумов, училищ в Самарской области Борское, Безенчукское, Новокуйбышевское медицинские училища были присоединены к Самарскому медицинскому колледжу им. Н. Ляпиной. Сегодня ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной" — динамичная образовательная организация на рынке образовательных услуг, обладающая информационным, научным и педагогическим потенциалом, внедряющая инновационные образовательные технологии, имеющая современную инфраструктуру и благоприятную образовательную среду для профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов. В колледже обучаются около 3,5 тыс. студентов, ежегодно выпускается свыше 700 медицинских работников среднего звена.