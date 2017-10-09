16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Медики, технари и артисты создают оригинальный культурный проект В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки СамГМУ наращивает новые связи и продуцирует инновационные решения "В классах грязь, на стенах и полах грибок, бегают мыши": ученики аварийной школы сняли на видео свой "новый" класс В топ-500 лучших школ России вошли 12 школ Самарской области

Образование Общество

Медики, технари и артисты создают оригинальный культурный проект

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Медицинский университет и театр оперы и балета подарили клип Самарскому медицинскому колледжу им. Н. Ляпиной, которому в этом году исполнилось 150 лет. В клипе, кроме студентов колледжа, снялись музыканты симфонического оркестра оперного театра.

Фото: предоставлено вузом

Самарский государственный медицинский университет и Самарский академический театр оперы и балета работают над проектом "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие". В авторском проекте создаются музыкальные клипы и хореографические постановки, отражающие изменение музыки и технологий во времени.

Над проектом работают музыканты и звукорежиссеры Самары, музыкальные профессиональные студии и 3D-моделлеры и дизайнеры СамГМУ.

Проект построен по принципу зонг-оперы, когда сквозную тему развивают отдельные музыкальные номера, объединенные одним сюжетом.

Проект "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" поддержала и директор Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной Надежда Ярочкина.

Хореографом постановки одного из треков проекта "Муравьиный вальс" выступила Елена Лопатина, а музыку написал Владимир Резников.

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— Самарский медицинский колледж имени Нины Ляпиной — одно из старейших учебных заведений России, а потому он богат педагогическими школами и традициями. Руководителями колледжа всегда были яркие личности. Они решали задачи, стоящие перед страной в области здравоохранения, часто в чрезвычайно сложных условиях, создавали учебно-материальную базу, решали кадровые вопросы. К 150-летнему юбилею колледж превратился в крупный учебно-образовательный комплекс, педагогический коллектив, которого интегрирует профессиональные современные медицинские знания и традиции. Стремительное развитие медицинских технологий требуют от среднего медицинского персонала постоянного профессионального рост, и для этого в регионе есть много возможностей. Функционируют научно-исследовательские институты, специализированные лечебные и научно-образовательные центры. А для тех, кто в будущем решит посвятить себя науке, в нашем университете создана мощная инновационная инфраструктура: Центр прорывных исследований, технопарк, научно-образовательные центры. Мы ждем способных, целеустремленных и мотивированных молодых людей. От себя лично и от всех сотрудников медицинского университета поздравляю преподавателей и студентов колледжа с юбилеем, желаю здоровья, успехов и неиссякаемого интереса к выбранному делу!

Надежда Ярочкина, директор Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной:

— Отрадно, что наше сотрудничество с СамГМУ не ограничивается только профессиональными направлениями. Такая нестандартная форма работы с молодежью, несомненно, будет способствовать повышению зрительской культуры. За полуторавековой юбилей в истории колледжа менялось многое, но неизменными оставались задачи: воспитание молодого поколения и обеспечение достойными кадрами среднего медицинского персонала лечебных учреждений не только города, области, но и многих регионов нашей страны. В период инноваций именно уровень образования и профессиональной подготовленности специалистов во многом определяет их успех в жизни, а в целом — динамичное развитие и конкурентоспособность отрасли здравоохранения в Самарской области. Искренне желаю всему коллективу колледжа, ветеранам, студентам и выпускникам профессиональных успехов и дальнейшего процветания, здоровья и благополучия!

История Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной — одного из старейших учебных заведений России — началась 1 мая 1867 года, когда при земской больнице (ныне больница имени Н.И. Пирогова) были открыты две школы фельдшерской и повивальных бабок, которые затем слились в одну фельдшерско-акушерскую школу. За годы существования колледж прошел путь от становления до признания его ведущим образовательным учреждением в сфере здравоохранения и образования Самарской области. 150 лет — это время накопления ценного опыта, приумножения добрых традиций. В настоящее время в результате реорганизации медицинских колледжей, техникумов, училищ в Самарской области Борское, Безенчукское, Новокуйбышевское медицинские училища были присоединены к Самарскому медицинскому колледжу им. Н. Ляпиной. Сегодня ГБПОУ "Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной" — динамичная образовательная организация на рынке образовательных услуг, обладающая информационным, научным и педагогическим потенциалом, внедряющая инновационные образовательные технологии, имеющая современную инфраструктуру и благоприятную образовательную среду для профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов. В колледже обучаются около 3,5 тыс. студентов, ежегодно выпускается свыше 700 медицинских работников среднего звена.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Фото на сайте

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

В Самаре поздравили стобалльников

В Самаре поздравили стобалльников

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5