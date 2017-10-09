В Советском районе Самары двух девушек подозревают в грабеже

Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления 18-летней девушки в Советском районе Самары.

Инцидент произошел 5 октября, около 20:00 у дома № 123 на ул. Гагарина. Как сообщает источник в правоохранительных органах, к пострадавшей подошли две девушки и, применив физическую силу, отняли у нее рюкзак, в котором были планшет, документы и личные вещи.

В совершении преступления подозревают двух местных жительниц 21 и 23 лет, ранее судимых за грабеж, кражу, разбой, а также мошенничество.

Расследование преступления продолжается.