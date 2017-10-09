В Советском районе Самары двух девушек подозревают в грабеже

Силовики возбудили уголовное дело по факту ограбления 18-летней девушки в Советском районе Самары.
Инцидент произошел 5 октября, около 20:00 у дома № 123 на ул. Гагарина. Как сообщает источник в правоохранительных органах, к пострадавшей подошли две девушки и, применив физическую силу, отняли у нее рюкзак, в котором были планшет, документы и личные вещи.
В совершении преступления подозревают двух местных жительниц 21 и 23 лет, ранее судимых за грабеж, кражу, разбой, а также мошенничество.
Расследование преступления продолжается.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.