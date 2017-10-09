Частный предприниматель стал фигурантом уголовного дела после дачи взятки участковому

В Красноглинском районе Самары силовики возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, 28 сентября, около 17:30, в кабинете отделения полиции № 8 52-летний частный предприниматель пытался дать взятку участковому. Вознаграждение 11 тыс. руб. предназначалось для несоставления протокола об административном нарушении за предпринимательскую деятельность без лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается.