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Преступления Происшествия

Частный предприниматель стал фигурантом уголовного дела после дачи взятки участковому

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районе Самары силовики возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, 28 сентября, около 17:30, в кабинете отделения полиции № 8 52-летний частный предприниматель пытался дать взятку участковому. Вознаграждение 11 тыс. руб. предназначалось для несоставления протокола об административном нарушении за предпринимательскую деятельность без лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается.

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