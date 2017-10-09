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ДТП Происшествия

В ДТП с участием трех машин под Сызранью погибли три человека

УЛЬЯНОВСК. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, в Новоспасском районе произошло ДТП с трагическими последствиями, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Ульяновской области.

Фото: по Ульяновской области УГИБДД УМВД России

По предварительным данным полицейских, около 09:00 на 849 км автодороги М-5 "Урал" водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-11113. В результате столкновения Lada Priora отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Lada Largus.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГИБДД на автомобиле Lada Priora с номерами Самарской области ехали на работу пять человек. И в результате ДТП погиб 30-летний водитель легковушки — житель с. Усинское, что под Сызранью и два его пассажира: 49-летний житель Сызрани, и 23-летний житель Майнского района Ульяновской области. Еще два 22-летних пассажира остались живы. Один из них житель Сызрани, а второй житель Нижегородской области. Предположительно у них не тяжкие повреждения.

В автомобиле Lada Largus с самарскими номерами находились двое мужчин, зарегистрированных в Кинеле. По предварительным данным, они оба доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Легкие травмы получил и водитель автомобиля "Ока", житель Ульяновской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

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