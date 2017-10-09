Дмитрий Азаров предложил Виктору Сойферу войти в состав новой Общественной палаты

В понедельник, 9 октября, состоялась рабочая встреча врио губернатора Дмитрия Азарова с председателем Общественной палаты Самарской области Виктором Сойфером, на которой, в частности, обсуждались вопросы формирования рабочей группы по мерам социальной поддержки граждан.

"Вы человек с активной гражданской позицией, — сказал глава региона, обращаясь к Виктору Сойферу. — Человек, который занимается общественной работой, причем, пожалуй, самой значимой на территории Самарской области, возглавляете Общественную палату".

Дмитрий Азаров напомнил, что сейчас в активной фазе находится процесс формирования нового состава палаты. Он, в первую очередь, высказал слова благодарности Виктору Сойферу за ту работу, которая была проделана в предыдущие годы, и обратился к нему с предложением войти в новый состав.

Виктор Сойфер поблагодарил главу региона за доверие и выразил готовность продолжить работу в Общественной палате.

"Виктор Александрович, ваш опыт, ваша активная позиция по всем вопросам развития региона, ваше умение слышать людей, находить оптимальные, консенсусные решения, безусловно будут востребованы и в дальнейшем, я в этом абсолютно уверен, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Поэтому я хочу вас поблагодарить, будем считать, что решение состоялось".

В свою очередь, Виктор Сойфер заметил, что Общественная палата — один из важнейших институтов гражданского общества и в России, и в регионах. "Поэтому хорошо, что вы на первом этапе своей работы уделяете внимание формированию общественных структур, хотя я понимаю, какая у вас сейчас загрузка. На мой взгляд, это очень правильно и важно", — заявил председатель Общественной палаты.

Глава региона согласился с мнением Виктора Сойфера: "Действительно, это очень важный институт взаимодействия общества и власти, который в перспективе поможет нам находить оптимальные решения и для развития экономики региона, и для развития социальной инфраструктуры. Мнение людей должно быть услышано. Я вам совершенно точно обещаю, что буду принимать личное участие в заседаниях палаты. Мнение общественности будет определяющим при принятии решений".

Особое внимание на встрече было уделено одному из самых проблемных, по мнению Дмитрия Азарова, на сегодняшний день вопросов, который волнует жителей Самарской области. Он касается мер социальной поддержки граждан из регионального бюджета.

Глава региона напомнил, что в течение 2017 года был принят ряд решений по их корректировке.

"Обеспокоенность людей, а иногда и тревога, и несогласие с этими решениями не является новостью ни для меня, ни для вас, — отметил Дмитрий Азаров. — Многие граждане считают эти решения несправедливыми. Мы должны провести оценку ранее принятых решений, посмотреть предпосылки и их последствия. По моему предложению сегодня формируется рабочая группа по отработке мер социальной поддержки как на данном этапе, так и на перспективу".

Глава региона рассказал, что свои предложения по представителям в рабочую группу уже дал председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

"И более того, поскольку я встречался со всеми лидерами фракций, обсуждая этот вопрос, считаю это крайне важным, что рабочая группа будет создаваться на базе губернской думы, — подчеркнул врио губернатора. — Я также планирую принимать личное участие в работе. Считаю крайне важным, чтобы в состав рабочей группы вошли и представители Общественной палаты. Поэтому, Виктор Александрович, хочу вас попросить, во-первых, лично поучаствовать, во-вторых, представить предложения по возможным кандидатурам для проведения этой важнейшей сегодня работы для всего региона".

Председатель Общественный палаты выразил согласие с тем, что 2017 год в плане гражданской активности прошел во многом под знаком решений по мерам социальной поддержки, коснувшихся большого числа граждан, причем малообеспеченных.

Он напомнил, что Общественная палата рассматривала этот вопрос 17 марта 2017 года. Тогда было принято соответствующее решение: эта мера рассматривалась как вынужденная, также рекомендовалось по мере развития положительной динамики доходов бюджета расширить меры социальной поддержки населения.

"Если ситуация с бюджетом позволяет, хотелось бы, чтобы этот вопрос был первым, который вы решили как исполняющий обязанности губернатора Самарской области", — высказал пожелание Виктор Сойфер.

Также он отметил, что создание рабочей группы и включение в ее состав представителей всех фракций, и тех что голосовали против, и тех, что голосовали за — это очень важное и правильное решение. Кроме того, Виктор Сойфер заверил главу региона, что Общественная палата примет участие в этой работе.

"Я надеюсь, мы вместе с этой задачей справимся, — заявил Дмитрий Азаров. — Считаю, что важно здесь посоветоваться и с депутатами, и с Общественной палатой для того, чтобы действительно найти оптимальное решение. Это путь защиты от возможных ошибок".

"Уверен, что в таком составе мы найдем такое решение, с учетом жестких бюджетных условий, в которых мы находимся, — подчеркнул глава региона. — В первый же день своей работы, на первом заседании Самарской губернской думы, в котором я участвовал, я предложил создать эту рабочую группу".

Дмитрий Азаров отметил, что этот вопрос волнует людей, что все мы чувствуем его остроту. "В каждом городе, в каждом сельском районе такой вопрос задают, — отметил врио губернатора. — Значит, нам надо его решить! Каким образом, какие механизмы нужно включить, чтобы решение было справедливым, чтобы защитить людей наиболее нуждающихся, мы это вместе обсудим".