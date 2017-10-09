Через месяц на "Самара Арене" планируют начать укладывать газон

На "Самара Арене" идут подготовительные работы на будущем футбольном поле. В уложенной ранее песчано-гравийной "подушке" уже сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды.

Об этом на официальной страничке в соцсетях сообщает заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин".

Сверху эта система покрыта белым геотекстильным полотном, который сейчас засыпают серой щебенкой.

"Далее последуют новые слои щебенки, песка, установка систем подогрева и полива газона и только потом, ориентировочно через месяц, настанет черед укладки рулонного газона", - сообщает ФГУП "Спорт-Ин".

На верхнем уровне стадиона осуществляется покраска металлоконструкций кровли. Эти работы завершат в начале ноября.