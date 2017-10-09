В Тольятти продолжается ремонт дорог

На минувшей неделе в Автограде прошли ремонтные работы на трех городских улицах. На ул. Васильевскоой (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул. Баныкина - ул. Матросова - ул. Комсомольская) выравнивающим слоем покрыто более 400 кв. м.

На ул. Академика Вавилова (от ул. Кожевенной до ул. Весенней) аналогичный вид работ проделан на площади 570 кв. м. На ул. Матросова завершено устройство тротуаров и посадочных площадок - асфальт уложен на участке 177 кв. м.

В рамках внутриквартального ремонта на бульваре Орджоникидзе заменено 450 м бортового камня. На проезде у домов №№ 70 и 70а по ул. Революционной заасфальтировано 2,150 кв. м.

В четверг стартовал ремонт на Олимпийском проезде, здесь было отфрезеровано 370 кв. м. Во дворах домов №№ 24, 26, 28, 30 по ул. 60 лет СССР верхний слой снят на площади почти 1,1 тыс. кв. м, заменено 560 м бордюров. На проезде вдоль домов №№ 16 и 18 по той же улице отфрезеровано 790 кв. м.