В Тольятти продолжается ремонт дорог

На минувшей неделе в Автограде прошли ремонтные работы на трех городских улицах. На ул. Васильевскоой (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул. Баныкина - ул. Матросова - ул. Комсомольская) выравнивающим слоем покрыто более 400 кв. м.
На ул. Академика Вавилова (от ул. Кожевенной до ул. Весенней) аналогичный вид работ проделан на площади 570 кв. м. На ул. Матросова завершено устройство тротуаров и посадочных площадок - асфальт уложен на участке 177 кв. м.
В рамках внутриквартального ремонта на бульваре Орджоникидзе заменено 450 м бортового камня. На проезде у домов №№ 70 и 70а по ул. Революционной заасфальтировано 2,150 кв. м.
В четверг стартовал ремонт на Олимпийском проезде, здесь было отфрезеровано 370 кв. м. Во дворах домов №№ 24, 26, 28, 30 по ул. 60 лет СССР верхний слой снят на площади почти 1,1 тыс. кв. м, заменено 560 м бордюров. На проезде вдоль домов №№ 16 и 18 по той же улице отфрезеровано 790 кв. м.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.