В Самаре прошла конференция "Технологии информационной безопасности"

Специалисты обсудили современные средства защиты информации, методы противодействия внешним и внутренним угрозам информационной безопасности. Организатором мероприятия выступила компания "АйЭсТи" — самарский системный интегратор, специализирующийся на реализации проектов в сфере информационной безопасности.
Своим опытом решения проблем поделились специалисты "АйЭсТи", представители ведущих российских производителей средств защиты информации: Инфотекс, Позитив Технолоджис, ИнфоВотч, Конфидент, КСБ-Софт. Представитель ГКУ СО РЦУП выступил с докладом "Опыт организации мониторинга и противодействия компьтерным угрозам ГИС Самарской области".
В конференции в качестве слушателей приняли участие сотрудники ИТ и ИБ служб органов государственной и муниципальной власти, промышленных предприятий, лечебных и образовательных учреждений, финансовых организаций.
Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного общества. Работа банковской системы, систем связи, выработка и передача электроэнергии, управление самолетами, поездами, кораблями, космическими аппаратами, автомобилями уже немыслима без использования компьютеров. Сегодня компьютерные и телекоммуникационные системы обеспечивают обороноспособность и безопасность страны. Большинство людей уже не представляют свою жизнь без Интернета, смартфонов, электронной почты, соцсетей.
При этом стремление общества к высочайшей степени информатизации делает его чрезвычайно зависимым от уровня безопасности используемых информационных технологий. Внештатные ситуации в компьютерных системах ставят под удар благополучие и жизнь людей. Повсеместное использование компьютерных систем, позволило автоматизировать процессы обработки постоянно нарастающих объемов информации, однако сделало эти процессы крайне уязвимыми к враждебным воздействиям и привело к необходимости решения новой задачи –информационной безопасности.
Примеров, подтверждающих существование этой проблемы, за последние годы появилось множество: массовые сбои в компьютерных системах, связанные с действиями киберпреступников, активно освещаются в СМИ и Интернете. Кибератаки сегодня — давно не голливудский миф, это реальная и серьезная угроза информационной инфраструктуре, интеллектуальной и физической собственности государственных и коммерческих объектов. Ежегодные потери мировой экономики от действий вредоносного ПО исчисляются десятками миллиардов долларов.
В мае текущего года только за одну неделю вирус WannaCry вывел из строя более 500 тыс. компьютеров и нанес суммарный ущерб более 1 млрд долларов. К не меньшим потерям приводят кражи конфиденциальной информации, обрабатываемой в компьютерных системах. По оценкам экспертов, ежегодный ущерб компаний от таких утечек достигает 100 млрд долларов.
Сбои в компьютерных системах и утечки конфиденциальной информации часто возникают из-за намеренных, случайных или некомпетентных действий работающего с ними персонала: пренебрежение резервным копированием, удаление файлов или изменение настроек оборудования, кража клиентских баз и персональных данных клиентов и т. п.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???