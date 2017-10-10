В Самаре прошла конференция "Технологии информационной безопасности"

Специалисты обсудили современные средства защиты информации, методы противодействия внешним и внутренним угрозам информационной безопасности. Организатором мероприятия выступила компания "АйЭсТи" — самарский системный интегратор, специализирующийся на реализации проектов в сфере информационной безопасности.

Своим опытом решения проблем поделились специалисты "АйЭсТи", представители ведущих российских производителей средств защиты информации: Инфотекс, Позитив Технолоджис, ИнфоВотч, Конфидент, КСБ-Софт. Представитель ГКУ СО РЦУП выступил с докладом "Опыт организации мониторинга и противодействия компьтерным угрозам ГИС Самарской области".

В конференции в качестве слушателей приняли участие сотрудники ИТ и ИБ служб органов государственной и муниципальной власти, промышленных предприятий, лечебных и образовательных учреждений, финансовых организаций.

Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного общества. Работа банковской системы, систем связи, выработка и передача электроэнергии, управление самолетами, поездами, кораблями, космическими аппаратами, автомобилями уже немыслима без использования компьютеров. Сегодня компьютерные и телекоммуникационные системы обеспечивают обороноспособность и безопасность страны. Большинство людей уже не представляют свою жизнь без Интернета, смартфонов, электронной почты, соцсетей.

При этом стремление общества к высочайшей степени информатизации делает его чрезвычайно зависимым от уровня безопасности используемых информационных технологий. Внештатные ситуации в компьютерных системах ставят под удар благополучие и жизнь людей. Повсеместное использование компьютерных систем, позволило автоматизировать процессы обработки постоянно нарастающих объемов информации, однако сделало эти процессы крайне уязвимыми к враждебным воздействиям и привело к необходимости решения новой задачи –информационной безопасности.

Примеров, подтверждающих существование этой проблемы, за последние годы появилось множество: массовые сбои в компьютерных системах, связанные с действиями киберпреступников, активно освещаются в СМИ и Интернете. Кибератаки сегодня — давно не голливудский миф, это реальная и серьезная угроза информационной инфраструктуре, интеллектуальной и физической собственности государственных и коммерческих объектов. Ежегодные потери мировой экономики от действий вредоносного ПО исчисляются десятками миллиардов долларов.

В мае текущего года только за одну неделю вирус WannaCry вывел из строя более 500 тыс. компьютеров и нанес суммарный ущерб более 1 млрд долларов. К не меньшим потерям приводят кражи конфиденциальной информации, обрабатываемой в компьютерных системах. По оценкам экспертов, ежегодный ущерб компаний от таких утечек достигает 100 млрд долларов.

Сбои в компьютерных системах и утечки конфиденциальной информации часто возникают из-за намеренных, случайных или некомпетентных действий работающего с ними персонала: пренебрежение резервным копированием, удаление файлов или изменение настроек оборудования, кража клиентских баз и персональных данных клиентов и т. п.