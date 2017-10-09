В с. Богатое обнаружили два трупа со множественными ножевыми ранениями

Уголовное дело по факту убийства возбудили в Богатовском районе.
По данным источника в правоохранительных органах, утром 8 октября в квартире на ул. Клубной были обнаружены трупы 50-летней женщины и ее 27-летнего сына. На теле убитых были множественные ножевые ранения: у женщины — семь, у молодого человека 13 ран.
В убийстве подозревают 52-летнего отца семейства. Предполагается, что преступление он совершил из-за ссоры, возникшей при распитии спиртного.
Мужчина уже задержан. Известно, что он уже имеет судимости за убийство и нанесение тяжких увечий. Теперь, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.