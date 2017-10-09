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Суды Происшествия

Поджигатели охотничьей базы получили условные сроки

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, в Самарском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Клявлинского райсуда, вынесенного в июле 2017 г. пятерым жителям области.

Их признали виновными в умышленном поджоге гостевых домиков, принадлежавших "Старо-Маклаушинскому" охотхозяйству Самарского совета всероссийского спортивного общества "Динамо".

Как установили на суде, в апреле 2016 г. охотники приехали на базу, но им сообщили, что охота еще не открыта. Обидевшись из-за сорванного мероприятия, мужчины в отместку подожгли строения, в которых было 16 спальных мест. В результате спортивному обществу был нанесен материальный ущерб около 4,8 млн рублей.

За уничтожение чужого имущества Александра Батаева приговорили к году и восьми месяцам, 29-летнего Павла Панкова — к полутора годам, 50-летнего Сергея Персиянцева — к году и трем месяцам, 42-летнего Рустама Хукматова — к году условного лишения свободы. А 44-летнему жителю Клявлино Александру Шамкину полученный срок сложили с наказанием за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть двух человек. В результате его отправили в колонию- поселение на четыре года.

Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Ульяна Кудинова, приговор суда первой инстанции оставили без изменения.

Иск о возмещении причиненного ущерба от пожара потерпевшая сторона разрешит в порядке гражданского судопроизводства.

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