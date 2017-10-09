В "Самарской Луке" восстановили родник Низинный

В национальном парке "Самарская Лука" восстановили родник Низинный, сообщают в областном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Работы выполнены в рамках проекта "Родники — живая драгоценность". Родник откроют во вторник, 10 октября, в Сосново-Солонецком лесничестве.

Сотрудники национального парка расчистили русло родника от ила и укрепили его бутовым камнем. Над источником оборудовали защитную дамбу, а площадку вокруг родника выровняли щебнем, сделали тропы и спуски. Кроме этого, обустроили подъездной путь и стоянку для автотранспорта, установили срубовую беседку и информационные стенды.

За пять лет в национальном парке, помимо Низинного родника, восстановили также родники Ситнев, Каменный, Анурьевский и Вершинный.