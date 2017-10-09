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Экология Общество

В "Самарской Луке" восстановили родник Низинный

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В национальном парке "Самарская Лука" восстановили родник Низинный, сообщают в областном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Работы выполнены в рамках проекта "Родники — живая драгоценность". Родник откроют во вторник, 10 октября, в Сосново-Солонецком лесничестве.

Сотрудники национального парка расчистили русло родника от ила и укрепили его бутовым камнем. Над источником оборудовали защитную дамбу, а площадку вокруг родника выровняли щебнем, сделали тропы и спуски. Кроме этого, обустроили подъездной путь и стоянку для автотранспорта, установили срубовую беседку и информационные стенды.

За пять лет в национальном парке, помимо Низинного родника, восстановили также родники Ситнев, Каменный, Анурьевский и Вершинный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

Сергей Шаньгин 05 сентября 2017 10:17 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...

Dmitry Lakotsenin 23 мая 2017 05:54 В "Самарской Луке" провели Всероссийский день посадки леса

Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((

Andrei-Sergeevich Iscrin 18 мая 2017 07:09 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 13:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

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