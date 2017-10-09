Команда "КС-ЦПФ"-2003 стала победителем зоны "Приволжье"

Команда Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" 2003 года рождения (главный тренер Наиль Шабаев) стала победителем финальной части первенства России зоны "Приволжье".

В заключительном матче самарцы обыграли ижевский "Зенит" со счетом 2:1 и заняли первое место, которое дает право напрямую попасть в финал первенства России. Голами за "КС-ЦПФ" отличились Юдин и Никишев.

Вторым в зоне "Приволжье" стал казанский "Рубин". "Академия имени Коноплева" на пятом месте. Напомним, что ранее в своей возрастной категории первенство России выиграла команда "КС-ЦПФ" 2002 года рождения, сообщает официальный сайт клуба.