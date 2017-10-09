ХК ЦСК ВВС покинул нападающий Дмитрий Селютин

Хоккейный клуб ЦСК ВВС и нападающий Дмитрий Селютин договорились о досрочном расторжении контракта.
В сезоне 2017/2018 Селютин провел в составе ЦСК ВВС пять матчей и не отметился результативными действиями, сообщает официальный сайт клуба.
Хоккейный клуб ЦСК ВВС и нападающий Дмитрий Селютин договорились о досрочном расторжении контракта.
В сезоне 2017/2018 Селютин провел в составе ЦСК ВВС пять матчей и не отметился результативными действиями, сообщает официальный сайт клуба.
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