В Самаре ликвидировали крупный пожар на дачах по ул. Дальневосточной

В понедельник, 9 октября, в 13:42, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Дальневосточной в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два дачных строения на площади 100 кв. м. Девять человек с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 14:10. По данным ГУ МЧС по Самарской области, при пожаре никто не пострадал. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.