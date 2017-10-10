Сотрудница одного из сызранских банков украла у кредитного учреждения около 300 тыс. рублей

В Сызрани 29-летняя местная жительница подозревается в хищении у одного из банков около 300 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, подозреваемая работала контрагентом в банке и, по совместительству, в мебельной фирме. По имеющимся данным, воспользовавшись своим служебным положением, злоумышленница составляла фиктивные кредитные договоры между банковской организацией и магазином на полную стоимость мебели. В дальнейшем банк оплачивал сумму фиктивного кредитного договора, после чего эта же мебель продавалась в половину стоимости за наличный расчет, а вырученные деньги шли на собственные нужды подозреваемой.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ведется следствие.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.