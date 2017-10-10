В Комсомольском районе Тольятти за ночь сгорело два автомобиля

В Комсомольском районе Тольятти за ночь сгорело два транспортных средства, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Во вторник, 10 октября, в 2:31 на ул. Олимпийской горело ТС. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники. Спустя шесть минут пожар был полностью ликвидирован.

Через 40 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. 60 лет СССР. Туда выезжали пожарные подразделения также в составе трех человек личного состава и одной спецмашины.

Возгорание ликвидировано в 3:07. Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.





