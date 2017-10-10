В СГЭУ напишут Всероссийский экономический диктант

Самарский государственный экономический университет 12 октября примет участников общероссийской образовательной акции "Всероссийский экономический диктант". На этот раз тема диктанта: "Сильная экономика — процветающая Россия". Инициатор акции – Общероссийская общественная организация "Вольное экономическое общество России".

Принять участие в диктанте могут все желающие: старшеклассники и студенты, преподаватели, специалисты, бизнесмены и общественные деятели. Цель его проведения в общероссийском масштабе — определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Региональная площадка для проведения диктанта в Самарской области — Самарское региональное отделение "Вольное экономическое общество России" на базе ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет".

Место проведения: Самара, ул. Советской Армии, 141, главный корпус.