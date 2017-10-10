Судебный приставы взыскали хозяйке затопленной квартиры 246 тыс. рублей компенсации за ремонт

В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника-организации в пользу гражданки С., чтя квартира была затоплена, стоимости восстановительного ремонта в размере 155 тыс. рублей.

Согласно решению суда помимо этой суммы потерпевшая потребовала 7 тыс. рублей на компенсацию затрат по проведению оценки ущерба, 4,5 тыс. рублей — госпошлину и моральный вред в размере 1 тыс. рублей, а также штраф за несоблюдение удовлетворения требования потребителя в добровольном порядке в размере почти 78 тыс. рублей. Общий размер долга составил 246 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, так как должник добровольно не исполнил требования, судебный пристав-исполнитель сделал запросы в регистрирующие органы и банки. У должника был выявлен счет, находящийся в финансово-кредитной организации, на котором имелись денежные средства. С него были взысканы средства и переданы взыскателю. Кроме того, организации пришлось оплатить и исполнительский сбор, который составил около 17 тыс. рублей.

Служба судебных приставов напоминает, что должникам, добровольно не исполнившим требования исполнительных документов в установленный законом пятидневный срок, необходимо оплачивать исполнительский сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы или от стоимости имущества должника, но не менее тысячи рублей для должника-гражданина и 10 тыс. рублей для должника-организации в качестве штрафной санкции.