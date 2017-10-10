Ортодонты делают мир улыбчивее

Трудно сказать становится ли мир лучше, но то, что есть люди, которые могут сделать его улыбчивее, следует признать. Это один из факторов, который предопределил будущее ортодонтии. Мало кто знает, но еще в раскопках египетских пирамид археологи находили черепа с зубами, на которых были остатки золотых проволочек — следы исправления придворными медиками недостатков рта у своих высокородных пациентов. Искусство делать улыбки красивее не утратило актуальности по сей день.

О том, что общего у ортодонтии и искусства, геометрии, физики и даже архитектуры, рассказывает доктор стоматологической клиники "Сентябрь" Елизавета Гурьянова.

— Елизавета Игоревна, от чего бывают кривые зубы?

— Причин несколько: это и наследственность, и функциональные проблемы, например, затрудненное движение челюсти, нарушение прорезывания зубов и такие вредные привычки как сосание пальца или соски, травмы, рахит. Бывает, что у человека крупные зубы, и им тесно, негде нормально разместиться из-за малых размеров челюсти.

— Стоит ли кривые зубы принимать как данность или эстетический дефект нуждается в лечении?

— Зачастую кроме некрасивой улыбки никаких функциональных нарушений и жизненных показаний для лечения, как, например, при сердечных заболеваниях, не возникает. Однако, пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи, с каждым годом становится больше. Дело в том, что современный человек привык к мягкой пище. Итог: жевательный аппарат недогружен, челюстные кости развиваются недостаточно, зубам становится тесно. С возрастом пациенты обычно жалуются на затруднения жевания, возникают проблемы с речью. Все это в купе с болью и спазмами жевательной мускулатуры приводит к необходимости визита к ортодонту.

— В каком возрасте стоит показаться специалисту?

— В принципе ортодонтическое лечение возможно в любом возрасте: все зависит от того, сколько у человека зубов и в каком состоянии ткани пародонта. Дело в том, что зуб не сращен неподвижно с костью челюсти, он может перемещаться. Например, когда на альвеолярную кость направлено небольшое длительное давление, она в этом месте рассасывается, открывая зубу пространство для перемещения. А с другой стороны, образуется новая кость, окружающая зуб, не дающая ему вернуться, сесть на прежнее место. Это биологическое свойство сохраняется на протяжении всей жизни. Таким образом природа позаботилась, чтобы у обиженных ею по части зубов всегда оставалась возможность эту несправедливость ликвидировать. С помощью, конечно, специалистов.

Но все же я рекомендую не ждать: детей показывать стоматологам как можно раньше. Грамотный врач посоветует, когда лучше обратиться к ортодонту, есть ли необходимость в лечении.

Как правило, самый многочисленный отряд пациентов у ортодонта сегодня — это подростки. Когда в процессе выравнивания зубов пациент из гадкого утенка превращается в прекрасного лебедя — это самая большая радость.

— Какие инструменты помогают вернуть в строй непослушные зубы?

— Один из верных помощников ортодонта — брекет, или "скоба". Это в высокой степени точное и ювелирное по исполнению изделие позволяет врачу поворачивать или наклонять, или, наклоняя, поворачивать тот или иной исправляемый зуб. "Курс" брекета заложен в геометрии паза, через который передается внешнее усилие. У каждого брекета он индивидуальный.

Только несъемные аппараты могут двигать зуб корпусно, то есть без наклона выпрямить корень зуба, укоротить или удлинить зуб, повернуть зуб по оси. Наконец, только так можно исправить неровные зубы у взрослых пациентов.

Набор брекетов состоит из 20 штук, из которых 10 клеятся на верхние зубы, 10 — на нижние. На коренные зубы крепятся специальные, так называемые, опорные элементы.

— Нужны ли специальные обследования прежде, чем ортодонт приступит к лечению?

— Для постановки диагноза и разработки оптимального плана лечения недостаточно лишь визуального осмотра. Специалист использует различные виды исследований для установления точного положения зубов. В процессе исправления прикуса, а также после снятия ортодонтической системы также требуется проведение анализа.

Образно выражаясь, врач-ортодонт имеет под рукой некий симфонический оркестр средств, с помощью которого он должен исполнять каждый раз новую, часто уникальную, длящуюся иногда годами партию.

Ортодонтия — это искусство, которым овладевают всю жизнь. За рубежом начальное образование ортодонта длится почти двенадцать лет. Хороший ортодонт учится всю жизнь.