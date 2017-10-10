В Самаре открылся сервисный центр Концерна "Калашников"

Самара вошла в первую шестерку городов, в которых Концерн "Калашников" открыл свои региональные сервисные центры, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Теперь все нынешние и будущие владельцы продукции брендов "Калашников" и Baikal будут обеспечены полным спектром услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. В комплекс услуг входят диагностика, ремонт неосновных частей, тюнинг и установка дополнительных приспособлений. Гарантийный ремонт неосновных частей будет производиться в региональных сервисных центрах без отправки на предприятия-изготовители. Все шесть сервисных центров имеют действующие лицензии и сертификаты.

Кроме Самары сервисные центры концерна появились в Архангельске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Подольске Московской области. "Сеть и география присутствия пунктов обслуживания будет постоянно расширяться", — уточняется в релизе.