За невыполнение контракта сотрудник самарской компании попал под уголовное преследование

В Самаре 6 октября в отделе полиции Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении представителя компании ООО "Самараснаб".

В основу дела лег контракт на сумму 500 тыс. руб., заключенный между организацией и ООО "Вестгазойл", по которому первая фирма должна была поставить второй строительную смесь.

По версии следствия, сотрудник, заключавший контракт от имени "Самараснаб", изначально выполнять его условия не собирался. И когда "Вестгазойл" перечислило 50%-ную предоплату, он просто похитил эти деньги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".