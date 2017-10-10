За невыполнение контракта сотрудник самарской компании попал под уголовное преследование

В Самаре 6 октября в отделе полиции Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении представителя компании ООО "Самараснаб".
В основу дела лег контракт на сумму 500 тыс. руб., заключенный между организацией и ООО "Вестгазойл", по которому первая фирма должна была поставить второй строительную смесь.
По версии следствия, сотрудник, заключавший контракт от имени "Самараснаб", изначально выполнять его условия не собирался. И когда "Вестгазойл" перечислило 50%-ную предоплату, он просто похитил эти деньги.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.