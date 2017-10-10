16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре готовится к открытию мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" СамГТУ представит на Всемирном фестивале молодежи и студентов ходящую архитектуру В СГЭУ напишут Всероссийский экономический диктант Медики, технари и артисты создают оригинальный культурный проект В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Образование Общество

В Самаре готовится к открытию мультимедийный исторический парк "Россия — моя история"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати

7 ноября в Самаре начинает работать уникальный мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Инициаторами проекта стали президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре при Министерстве культуры РФ.

Уникальность парка в создании пространства размером около 6 тыс. кв. м видеоинсталляций, интерактивных панелей, панорам. Авторы проекта ориентировались в первую очередь на молодежь, поколение "Z", жизнь которых тесно связана с гаджетами.

Создатели использовали новейшие технологии: всевозможные гаджеты, планшеты, очки виртуальной реальности, 3D-проекции, световые и звуковые эффекты. Вместе с тем парк — это территория для общения людей разных поколений, проведения социо-культурных и партнерских мероприятий, фестивалей, литературных чтений, конференций, кинопоказов.

Проект парка охватывает историю нашего государства со времен Рюриковичей и до наших дней. Всего в парке 4 экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "XX век: От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия — моя история. 1945 — 2016". Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу, просветительский и образовательный проект. Кроме того, посетители парка обязательно ознакомятся с историей самарского края в разрезе истории государства.

Экспозиция парка — не музейные экспонаты в привычном виде. Это ожившие учебники, сделанные руками дизайнеров, аниматоров, художников, историков и архитекторов. Используемые технологии позволят посетителям стать участником тех или иных событий, он позволит увидеть быт, архитектуру, костюмы, окунуться в мир традиций.

Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". Они обнародованы впервые и предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным центральным музеем современной истории России. Выставка дает максимум информации и не делает никаких выводов, оставляя право судить за зрителями.

Исторический парк "Россия — моя история" будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00, касса до 18:00. Выходной день — понедельник.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТЦ "Гудок". Тел. 8(846) 205-05-16 www.myhistorypark.ru

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Фото на сайте

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

В Самаре поздравили стобалльников

В Самаре поздравили стобалльников

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5