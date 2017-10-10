В Самаре готовится к открытию мультимедийный исторический парк "Россия — моя история"

7 ноября в Самаре начинает работать уникальный мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Инициаторами проекта стали президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре при Министерстве культуры РФ.
Уникальность парка в создании пространства размером около 6 тыс. кв. м видеоинсталляций, интерактивных панелей, панорам. Авторы проекта ориентировались в первую очередь на молодежь, поколение "Z", жизнь которых тесно связана с гаджетами.
Создатели использовали новейшие технологии: всевозможные гаджеты, планшеты, очки виртуальной реальности, 3D-проекции, световые и звуковые эффекты. Вместе с тем парк — это территория для общения людей разных поколений, проведения социо-культурных и партнерских мероприятий, фестивалей, литературных чтений, конференций, кинопоказов.
Проект парка охватывает историю нашего государства со времен Рюриковичей и до наших дней. Всего в парке 4 экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "XX век: От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия — моя история. 1945 — 2016". Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу, просветительский и образовательный проект. Кроме того, посетители парка обязательно ознакомятся с историей самарского края в разрезе истории государства.
Экспозиция парка — не музейные экспонаты в привычном виде. Это ожившие учебники, сделанные руками дизайнеров, аниматоров, художников, историков и архитекторов. Используемые технологии позволят посетителям стать участником тех или иных событий, он позволит увидеть быт, архитектуру, костюмы, окунуться в мир традиций.
Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". Они обнародованы впервые и предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным центральным музеем современной истории России. Выставка дает максимум информации и не делает никаких выводов, оставляя право судить за зрителями.
Исторический парк "Россия — моя история" будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00, касса до 18:00. Выходной день — понедельник.
Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТЦ "Гудок". Тел. 8(846) 205-05-16 www.myhistorypark.ru
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.