Полицейские разыскали коров, похищенных в Челно-Вершинском районе

Правоохранители задержали подозреваемых в краже крупного рогатого скота, совершенной в сентябре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре с территории одного из сельскохозяйственных предприятий, расположенного на окраине с. Каменный Брод, неизвестные похитили четырех коров стоимостью более 180 тыс. рублей. По статье "Кража" возбудили уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержали жителей Черемшанского района Татарстана. Сейчас похищенный скот возвращен владельцу.