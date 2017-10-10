Газовый тренд нефтехимии

На международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве состоялась панельная дискуссия "Мировые нефтегазохимические рынки: возможности для России". Эксперты говорят, что газ, нефть и их побочные продукты как сырье для нефтехимии — один из современных трендов, и потому крайне интересны первые детали нового проекта в этой сфере, который НК "Роснефть" может реализовать в Самарской области.

В панельной сессии участвовали представители федеральных органов власти, иностранных и российских компаний. Выступавшие на заседании эксперты отмечали, что спрос на продукцию нефтехимии растет быстрее, чем экономика. Так продолжается уже много лет — за счет активного использования пластиков и вытеснения ими других видов материалов. Со временем темп роста снижается, но в среднесрочной перспективе спрос будет по-прежнему опережать темп роста ВВП. Газ, нефть и их побочные продукты как сырье открывают большие возможности для нефтехимических компаний в плане создания и развития конкурентоспособных продуктов.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович рассказал, что в следующем году в программные документы развития нефтегазохимии в России внесут корректировки с учетом новых трендов.

"Особый акцент сделаем на малотоннажной и среднетоннажной химии, где у нас еще значительное отставание от мировых лидеров, — отметил он. — Наши потребности покрываются собственным производством лишь в малой степени. Шинная продукция — один из ярких примеров: значительной части сырья у нас для нее нет, как и по огромной номенклатуре продукции".

По словам Дворковича, план действий по нужной номенклатуре существует. Его внедрение станет сигналом для рынка. Правительство обозначит приоритеты господдержки. "Мы последовательно идем по этому пути и считаем, что отрасль будет оставаться одним из ключевых драйверов экономического роста в России в целом, — сказал зампред. — В мире темпы роста нефтегазохимии опережали темпы роста мировой экономики на протяжении последних десятилетий. Этот тренд не закончен. И он только усилится при внедрении новых аддитивных технологий, 3d-принтинга, поскольку сырье и полуфабрикаты, которые производит нефтегазохимия, будут широко использоваться в новых аддитивных технологиях — это один из ключевых трендов современного промышленного развития".

Проект для Самары и Уфы

Директор департамента нефтегазохимии в ранге вице-президента ПАО "НК "Роснефть" Игорь Соглаев рассказал, что стратегия нефтехимии ПАО НК "Роснефть" направлена на развитие трех кластеров: Поволжского (включая Самарскую область и Уфу), Восточно-Сибирского и Восточной НХК. Вместе с партнерами компания планирует вложить в них 30 млрд долларов.

По его словам, речь идет о создании Поволжского кластера. "Рассматривается возможность создания полимерного комплекса в кластере общей мощностью порядка 2,5 млн тонн по этилену с основным пиролизом на СУГах (планируется строительство на площадке Новокуйбышевска) — это около 2 млн тонн по этилену, а также формирование комплекса инженерных и высокотехнологичных пластиков ароматического ряда", — рассказал Соглаев.

Он пояснил, что развитие получит Уфимская площадка. Решаются две задачи: переработки сырья и интеграции с НПЗ самарской, уфимской группы и Европейской части России в целом; переработки СУГов (сжиженных углеводородных газов) и легкого сырья, которое будут получать в Западной Сибири, Самарской и других областях.

"Необходимость развития данного комплекса обусловлена наличием сырья с одной стороны, с другой — наличием определенных ниш в среднетоннажной химии, малотоннажной и крупнотоннажной, — отметил Игорь Соглаев. — Близость к европейским рынкам производств позволит нам успешно конкурировать и на европейских рынках, особенно в Восточной Европе".

В Европейской части России объемы производства нафты планируется увеличить с 1,6 млн тонн в 2017 году до 2,4 млн тонн к 2025 году в год, по СУГ — с 1,4 млн тонн до 2,5 млн тонн, по этану достигнуть 0,5 млн тонн.

Ресурс для нефтехимии

Игорь Соглаев подчеркнул, что новый стратегический приоритет "Роснефти" — развитие нефтегазохимического бизнеса. "Свободный ресурс сырья для нефтехимии, который мы видим на горизонте до 2025 года: у нас появится не менее 20 млн тонн, из которых 9 млн — газовое сырье, легкое сырье, этан и СУГи. Отчасти мы собираемся перерабатывать и природный газ. Большая часть баланса — нафта и дистиллят. Сырье более тяжелое, но очень важное для нефтехимии", — отметил он.

Прибавка в балансе нефтехимического сырья за счет газа связана с вводом в строй новых месторождений, интенсификации добычи на существующих и углубленной переработки природного газа. Значительный ресурс дополнительного производства природного газа — свыше 30 млрд кубометров со временем появится на балансе компании, который необходимо размещать. "Мы смотрим на химическую переработку газа как на одно из наиболее перспективных направлений с точки зрения оптимального и выгодного применения ресурсов", — заявил вице-президент "Роснефти".

Среди проблем развития новых проектов Игорь Соглаев обозначил инфраструктурные ограничения, для снятия которых приходится думать о строительстве новых портовых мощностей, морских терминалов, о расширении железнодорожных переходов. Ограничен доступ к рынку долгосрочного финансирования. В рамках налогового маневра определенные преференции для направления сырья на переработку нефтехимии по нафте созданы, существует система пошлин на СУГи и нафту, которые дают примущества. По его мнению, необходимо сохранить механизм поддержки новых нефтехимпроизводств за счет экспортных пошлин и возврата акциза. В условиях с высокой стоимостью строительства особое внимание следует уделить крупным проектам стоимостью более 30 млрд рублей. Сохранение определенного налогового режима для них на 15-20 лет помогло бы их воплощению в жизнь, уверен эксперт.

Среди предложений по мерам поддержки для отрасли были обозначены финансирование инфраструктуры для новых граунфилд- и браунфилд-проектов с пониженной ставкой, дальнейшее развитие практики специнвестконтрактов, разработка и внедрение программ развития отраслей последующих переделов. Это автомобилестроение, строительство, ЖКХ, трубопроводный транспорт, медицина, упаковка, текстильная промышленность. Игорь Соглаев считает, что в сложившихся геополитических условиях логичнее всего реализовывать совместные проекты в партнерстве с другими компаниями и странами.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов подчеркнул, что проблемы в нефтехимии такие же, как и в других отраслях: "Нужно последовательно работать по каждому направлению: по кадрам, по инвестициям, по реализации проектов и по подготовке к более крупным задачам, чем они были до этого".

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович:

— В плане развития мы старались обеспечить политику разумного импортозамещения отдельных продуктов нефтегазохимии. Значительная часть новых продуктов, материалов, технологий связана именно с нефтегазохимией. Приняли меры по стимулированию ее производства. Если два года назад мы были нетто-импортером продуктов крупнотоннажой нефтехимии, то уже в прошлом году (а в этом году цифра увеличилась), мы стали нетто-экспортером. Это первый значительный результат действий компаний при поддержке правительства России.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов:

— В плане развития нефтегазохимии ключевое слово — кластеры. Идея в том, чтобы взять регионы, где можно найти компактно и оптимально связанное сырье и нефтехимическое производство и стимулировать их совместное развитие. Сырье вместе с газохимией и нефтехимией, для одних регионов это интеграция в нефтепереработку, для других — в побочное сырье нефтегазодобычи. Для Западно-Сибирского кластера, в котором во многом СИБУР работает, — попытка найти себе сырье для нефтехимического производства. Мы не покупаем нефть и газ, мы покупаем побочные продукты добычи нефти и газа — это разного состава углеводороды. Для подготовки сырья во многих случаях потребовалась модернизация производственных мощностей.