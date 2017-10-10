В Южном городе при тушении пожара в доме эвакуировано 10 человек

В понедельник, 9 октября, в 09:39 в пожарную охрану поступила информация о возгорании вещей в доме по ул. Луговая мкр. Южный город п. Придорожный Волжского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. В его тушении участвовали 17 человек, которые использовали пять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 10:18.

Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, во время тушения пожарные эвакуировали из дома 10 человек.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.