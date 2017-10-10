За неделю в Самаре и Жигулевске нашли две торговые точки, продающие нелегальный алкоголь

За неделю со 2 по 9 октября в Самаре и Жигулевске представители министерства экономического развития Самарской области проверили 14 торговых точек, в двух из них нашли нарушения в сфере оборота алкоголя.
Также по результатам прошедших контрольных мероприятий обнаружились нарушения в сфере розничной продажи алкоголя. Изъято 320,5 л пива и пивных напитков, 55,5 л лицензируемых видов алкоголя. В отношении одного индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба ведомства.
Еженедельно в правительстве Самарской области проходят совещания с главами муниципальных образований по вопросам отражения в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) розничных продаж алкогольной продукции хозяйствующими субъектами, противодействия оборота нелегальной алкогольной продукции и повышения уровня продаж легальной алкогольной продукции.
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Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?