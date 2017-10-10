За неделю в Самаре и Жигулевске нашли две торговые точки, продающие нелегальный алкоголь

За неделю со 2 по 9 октября в Самаре и Жигулевске представители министерства экономического развития Самарской области проверили 14 торговых точек, в двух из них нашли нарушения в сфере оборота алкоголя.

Также по результатам прошедших контрольных мероприятий обнаружились нарушения в сфере розничной продажи алкоголя. Изъято 320,5 л пива и пивных напитков, 55,5 л лицензируемых видов алкоголя. В отношении одного индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство, сообщает пресс-служба ведомства.

Еженедельно в правительстве Самарской области проходят совещания с главами муниципальных образований по вопросам отражения в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) розничных продаж алкогольной продукции хозяйствующими субъектами, противодействия оборота нелегальной алкогольной продукции и повышения уровня продаж легальной алкогольной продукции.