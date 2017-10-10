Клиника "Мать и дитя - ИДК" проведет фестиваль для будущих мам

Клиника "Мать и дитя - ИДК" 28 октября проведет в Самаре фестиваль для будущих мам.

"Самый удивительный, волнующий, самый долгожданный момент ожидания вашего малыша настал. Вы собираетесь стать мамой. Клиника "Мать и дитя - ИДК" специально для этого организует уникальный в своем роде фестиваль. Интересно будет всей семье!", — обещают в клинике.

На фестиваль приглашены ведущие российские акушеры-гинекологи, которым можно будет задавать вопросы:

Марк Аркадьевич Курцер — врач акушер-гинеколог, академик, руководитель клиник "Мать и дитя" (https://www.instagram.com/kurtser_ma);

Сергей Игоревич Арабаджян — врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским физиологическим отделением № 2 "Лапино" (https://www.instagram.com/arabadzhyan_doctor

Кроме того эксперт по роддомам, организатор "Марафона по роддомам", врач-педиатр Татьяна Буцкая расскажет о новом роддоме в Клиническом госпитале ИДК, который откроет свои двери уже в марте 2018 года и разыграет сертификаты "Скидка 50% на роды"*.

Гостей ждут интересные мастер-классы и ярмарка. "Вас будут ждать наши Мидоша и ИДКоша. Они с удовольствием с Вами сфотографируются и поиграют с детками", - обещают в клинике.

Также будут разыгрываться призы от клиники "Мать и дитя - ИДК" и партнеров.

Фестиваль начнется в 10:00.

Место проведения: ул. Алексея Толстого, 99, отель Holiday Inn, 2-ой этаж.

Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно на сайте samara.mamadeti.ru в разделе "Мероприятия" или по телефону: 8 917 013 05 72

*подробности получения услуги указана на сертификате

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