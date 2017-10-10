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Здравоохранение Общество

Клиника "Мать и дитя - ИДК" проведет фестиваль для будущих мам

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиника "Мать и дитя - ИДК" 28 октября проведет в Самаре фестиваль для будущих мам.

"Самый удивительный, волнующий, самый долгожданный момент ожидания вашего малыша настал. Вы собираетесь стать мамой. Клиника "Мать и дитя - ИДК" специально для этого организует уникальный в своем роде фестиваль. Интересно будет всей семье!", — обещают в клинике.

На фестиваль приглашены ведущие российские акушеры-гинекологи, которым можно будет задавать вопросы:

Марк Аркадьевич Курцер — врач акушер-гинеколог, академик, руководитель клиник "Мать и дитя" (https://www.instagram.com/kurtser_ma);

Сергей Игоревич Арабаджян — врач акушер-гинеколог, заведующий акушерским физиологическим отделением № 2 "Лапино" (https://www.instagram.com/arabadzhyan_doctor

Кроме того эксперт по роддомам, организатор "Марафона по роддомам", врач-педиатр Татьяна Буцкая расскажет о новом роддоме в Клиническом госпитале ИДК, который откроет свои двери уже в марте 2018 года и разыграет сертификаты "Скидка 50% на роды"*.

Гостей ждут интересные мастер-классы и ярмарка. "Вас будут ждать наши Мидоша и ИДКоша. Они с удовольствием с Вами сфотографируются и поиграют с детками", - обещают в клинике.

Также будут разыгрываться призы от клиники "Мать и дитя - ИДК" и партнеров.

Фестиваль начнется в 10:00.

Место проведения: ул. Алексея Толстого, 99, отель Holiday Inn, 2-ой этаж.

Регистрация обязательна. Зарегистрироваться  можно на сайте samara.mamadeti.ru в разделе "Мероприятия" или по телефону: 8 917 013 05 72

*подробности получения услуги указана на сертификате  

 

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Последние комментарии

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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Самару посетила Ирина Слуцкая

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