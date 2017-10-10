На восстановление и очистку скважин в Красноярском районе выделят 11 млн рублей

В понедельник, 9 октября, администрация Красноярского района разместила аукцион по поиску подрядчика, который проведет восстановление водоснабжения в населенных пунктах муниципалитета, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания должна будет провести восстановительный ремонт водозаборных скважин в селе Белозерки, поселках Новосемейкино, Волжский и Яровой, а также провести бурение водозаборной скважины в Красном Яру и гидродинамическую очистку водозаборной скважины №2 в Волжском на улице Жилгородок в Лесной зоне.
Все работы должны быть завершены 10 декабря этого года. На это выделят 10,9 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 25 октября. Итоги подведут 30 октября.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.