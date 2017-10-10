На восстановление и очистку скважин в Красноярском районе выделят 11 млн рублей

В понедельник, 9 октября, администрация Красноярского района разместила аукцион по поиску подрядчика, который проведет восстановление водоснабжения в населенных пунктах муниципалитета, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет провести восстановительный ремонт водозаборных скважин в селе Белозерки, поселках Новосемейкино, Волжский и Яровой, а также провести бурение водозаборной скважины в Красном Яру и гидродинамическую очистку водозаборной скважины №2 в Волжском на улице Жилгородок в Лесной зоне.

Все работы должны быть завершены 10 декабря этого года. На это выделят 10,9 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 25 октября. Итоги подведут 30 октября.