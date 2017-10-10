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Преступления Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух человек в с. Богатое

БОГАТОЕ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Богатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, утром 8 октября в квартире на ул. Клубной в с. Богатое были обнаружены мертвыми 50-летняя женщина и ее 27-летний сын. На теле женщины было семь ножевых ранений, а у молодого человека — 13.

По версии следствия, во время ссоры при распитии спиртного подозреваемый напал с ножом на пасынка, а потом и на жену. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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