Задержан подозреваемый в убийстве двух человек в с. Богатое

Богатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, утром 8 октября в квартире на ул. Клубной в с. Богатое были обнаружены мертвыми 50-летняя женщина и ее 27-летний сын. На теле женщины было семь ножевых ранений, а у молодого человека — 13.

По версии следствия, во время ссоры при распитии спиртного подозреваемый напал с ножом на пасынка, а потом и на жену. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.