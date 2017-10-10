Задержан подозреваемый в убийстве двух человек в с. Богатое

Богатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, утром 8 октября в квартире на ул. Клубной в с. Богатое были обнаружены мертвыми 50-летняя женщина и ее 27-летний сын. На теле женщины было семь ножевых ранений, а у молодого человека — 13.
По версии следствия, во время ссоры при распитии спиртного подозреваемый напал с ножом на пасынка, а потом и на жену. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.