Фонтан "Красное знамя" отремонтируют к ноябрю

Во вторник, 10 октября, власти Самары вместе с представителями СМИ посетили обновляющиеся в городе фонтаны.

Первой точкой визита стал фонтан "Красное знамя" на перекрестке улиц Красноармейской и Чапаевской. Он был построен еще в 70-е годы и первоначально имел технологическое значение. В нем охлаждалось ламповое оборудование, находившееся в Доме радио (нынешнее здание Ростелекома).

Со временем фонтан обветшал и пришел в негодность. Уже в 90-е объект не работал, а в 2000-х предприимчивые любители цветмета буквально растащили его на части.

"Администрация Самары решила восстановить объект. На его ремонт город выделил 15 млн рублей. Подрядчиком стала компания "АбсолютСпецСтрой", уже имевшая дело с аналогичными проектами", — рассказал представитель МБУ "Дорожное хозяйство" Александр Викторов.

По его словам, до конца октября подрядчик планирует закончить строительную часть. После чего начнется благоустройство прилегающей территории. В ноябре фонтану устроят тестовый пуск и законсервируют до следующей весны, когда объект заработает в полную силу.

Как пояснил представитель компании "АбсолютСпецСтрой" Игорь Щербаков, самым сложным этапом был демонтаж существующих конструкций фонтана. "Фонтан неоднократно заливали, доделывали — в итоге толщина стен и пола доходила до метра", — пояснил строитель.

Справившись с демонтажом, подрядчики приступили к восстановлению чаши: сейчас плиткой обкладывают боковые стены фонтана, после чего будет выложено днище и верхняя часть. К фонтану уже подведены необходимые коммуникации и смонтировано помещение под насосные.

Ход ремонта контролирует общественность. "Мы запросили проектную документацию и будем отслеживать соответствие проводимых работ по проекту. Жители близлежащих домов были несколько обеспокоены ведущейся стройкой, но в целом все понимают, что нужно перетерпеть и город преобразится", — рассказывает управляющий микрорайоном, председатель ТОС Надежда Курапова.

Председатель ОСМ "Струковский" Денис Яковлев назвал фонтан знаковым местом: "Когда мы встречались с жителями, практически все они спрашивали, когда восстановят фонтан. Здесь живет много пенсионеров и, несмотря на близость Струковского сада, сквера на площади Куйбышева, они всегда очень любили именно этот фонтан. Здесь проводил свое свободное время великий диктор Юрий Левитан".

Следующей точкой стал сквер "Шанхай". В рамках ремонта на ул. Молодогвардейской в нем ведется укладка плиточного покрытия. Обновлена флора территории: уже посажено 6 лип, 18 туй и 2 ели. В ближайшее время здесь появятся кусты можжевельника и спиреи, будет разостлан рулонный газон.

Что касается фонтана, он также обновится. Уже подведены коммуникации, смонтированы помещения под насосные, заливается бетонная чаша. Часть работ будет выполнена в текущем году, а запустить фонтан предстоит в 2018 году.