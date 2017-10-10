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Футбол Спорт

"Крылья Советов" готовятся к игре с "Ротором"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вернувшись в Самару после матча в Воронеже, команда сразу же начала подготовку к игре 18-го тура Первенства России "Крылья Советов" — "Ротор", которая состоится в субботу 14 октября.

В понедельник, 10 октября, у "Крыльев" по плану тренерского штаба — две тренировки. Первая прошла на клубной базе. После разминки в тренажерном зале игроки занимались на поле.

Второе занятие пройдет на втором поле стадиона "Металлург". В тренировке не принимал участие Олег Ланин, который готовится к матчу молодежных команд Сербия — Россия. Не сможет принять участие в матче с "Ротором" Срджан Мияйлович, который получил 4 желтую карточку в игре с "Факелом". В общую группу вернулся Дмитрий Ятченко, пропускавший последние матчи из-за небольшого повреждения.

Матч "Крылья Советов" — "Ротор" состоится 14 октября на стадионе "Металлург". Начало игры в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.

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