ХК ЦСК ВВС разгромно уступил питерской "СКА-Неве" - 2:7

Во вторник, 10 октября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС уступил лидеру турнира - клубу "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга - 2:7.

Поединок против одного из лидеров турнира "летчики" начали неважно. Уже на исходе третьей минуты питерцы повели в счете. Андрей Рычагов в одиночестве убежал к воротам ЦСК ВВС и не оставил шансов Глебу Евдокимову - 0:1.

За две минуты до перерыва гости удвоили свое преимущество. На этот раз Рычагов выступил в роли ассистента. После его передачи с нескольких метров ворота "летчиков" поразил Денис Кондратьев - 0:2. В начале второго периода оборона самарцев ошиблась в третий раз. Точный бросок у "СКА-Невы" нанес Алексей Полодян - 0:3.



После третьей пропущенной шайбы "летчиков" наконец-то прорвало. Самарцы смогли дважды забить и сократить счет до минимума. Вначале на 26-й минуте хладнокровный бросок нанес капитан ЦСК ВВС Денис Ковалев - 1:3. А спустя две минуты после блестящей передачи от Тимура Таратунина отличился Никита Реунов - 2:3.



К сожалению, шайба Реунова оказалась последней в исполнении "летчиков" в этом поединке. До конца встречи забивали только гости. Денис Орлович-Грудков, Архип Неколенко, Антон Жихарев и Денис Александров довели дело до уверенной победы "СКА-Невы" - 2:7.



Матчем с командой из Санкт-Петербурга самарские "летчики" завершили свою домашнюю серию. Впереди у ЦСК ВВС - четыре выездных поединка. В период с 15 по 21 октября команда Дмитрия Романова сыграет с орским "Южным Уралом", учалинским "Горняком", "Спутником" из Нижнего Тагила и челябинским "Челметом". Первую выездную встречу самарские хоккеисты проведут в Орске 15 октября. Начало поединка - в 16:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.