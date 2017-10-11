Мультимедийный парк "Россия — моя история" откроется 7 ноября

В Самаре 7 ноября начнет работу мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Инициаторами проекта стали президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре при Министерстве культуры РФ.

Уникальность парка в почти 6 тыс. кв. м видеоинсталляций, интерактивных панелей, панорам. Авторы проекта ориентировались в первую очередь на молодежь, поколение "Z", жизнь которых тесно связана с гаджетами. Создатели использовали новейшие технологии: всевозможные гаджеты, планшеты, очки виртуальной реальности, 3D-проекции, световые и звуковые эффекты. Вместе с тем парк — это территория для общения людей разных поколений, проведения социокультурных и партнерских мероприятий, фестивалей, литературных чтений, конференций, кинопоказов.

Проект парка охватывает историю государства со времен Рюриковичей и до наших дней. Всего в парке четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "XX век: От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия — моя история. 1945 — 2016". Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу, просветительский и образовательный проект. Кроме того, посетители парка ознакомятся с историей самарского края в разрезе истории государства.

Экспозиция парка — не музейные экспонаты в привычном виде. Это ожившие учебники, сделанные руками дизайнеров, аниматоров, художников, историков и архитекторов. Используемые технологии позволят посетителям стать участником тех или иных событий, он позволит увидеть быт, архитектуру, костюмы, окунуться в мир традиций.

Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". Они обнародованы впервые и предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным центральным музеем современной истории России. Выставка дает максимум информации и не делает никаких выводов, оставляя право судить за зрителями.

Исторический парк "Россия — моя история" будет работать ежедневно с 11 до 19 часов, касса до 18 часов, выходной день — понедельник. Парк откроется по адресу ул. Красноармейская, д. 131, ТЦ "ГУДОК".