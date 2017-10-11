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Общество

Мультимедийный парк "Россия — моя история" откроется 7 ноября

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 7 ноября начнет работу мультимедийный исторический парк "Россия — моя история". Инициаторами проекта стали президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре при Министерстве культуры РФ.

Уникальность парка в почти 6 тыс. кв. м видеоинсталляций, интерактивных панелей, панорам. Авторы проекта ориентировались в первую очередь на молодежь, поколение "Z", жизнь которых тесно связана с гаджетами. Создатели использовали новейшие технологии: всевозможные гаджеты, планшеты, очки виртуальной реальности, 3D-проекции, световые и звуковые эффекты. Вместе с тем парк — это территория для общения людей разных поколений, проведения социокультурных и партнерских мероприятий, фестивалей, литературных чтений, конференций, кинопоказов.

Проект парка охватывает историю государства со времен Рюриковичей и до наших дней. Всего в парке четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "XX век: От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия — моя история. 1945 — 2016". Это одновременно и ликбез, и мультимедийное шоу, просветительский и образовательный проект. Кроме того, посетители парка ознакомятся с историей самарского края в разрезе истории государства.

Экспозиция парка — не музейные экспонаты в привычном виде. Это ожившие учебники, сделанные руками дизайнеров, аниматоров, художников, историков и архитекторов. Используемые технологии позволят посетителям стать участником тех или иных событий, он позволит увидеть быт, архитектуру, костюмы, окунуться в мир традиций.

Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". Они обнародованы впервые и предоставлены Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Центральным архивом ФСБ России, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Государственным центральным музеем современной истории России. Выставка дает максимум информации и не делает никаких выводов, оставляя право судить за зрителями.

Исторический парк "Россия — моя история" будет работать ежедневно с 11 до 19 часов, касса до 18 часов, выходной день — понедельник. Парк откроется по адресу ул. Красноармейская, д. 131, ТЦ "ГУДОК".

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Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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