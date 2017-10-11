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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть — Приволга" ввела в эксплуатацию пожарное депо в Волгоградском нефтепроводном управлении

ВОЛГОГРАД. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" ввело в эксплуатацию новое пожарное депо на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Ввод нового пожарного депо значительно повысит уровень противопожарной защиты НПС "Зензеватка" Волгоградского РНУ, а также позволит улучшить условия труда и отдыха пожарных. Кроме того, как отметил начальник отдела пожарной безопасности АО "Транснефть — Приволга" Максим Кучин, повысится противопожарная защищенность ряда населенных пунктов и прилегающих лесных массивов, находящихся в непосредственной близости от НПС.

Его строительство началось в июне 2016 г. и завершилось летом 2017 года. Площадь застройки составила более 1 тыс. кв. метров. Здание депо разделено на три отсека: в средней части предусмотрен гараж для стоянки пожарной техники, в боковых частях располагаются административные помещения на двух этажах и склад для хранения пенообразователя.

В гараже предусмотрено пять мест для стоянки пожарной техники, здесь же оборудованы специальные стеллажи для боевой одежды. В этом помещении происходит сбор дежурной смены после поступления вызова о пожаре в диспетчерскую и передачи сигнала по громкоговорящей связи. В административной части здания пожарного депо имеются комнаты для приема пищи и отдыха личного состава, комната психологической разгрузки, раздевалка, учебный класс и тренажерный зал.

Новое пожарное депо АО "Транснефть — Приволга" отвечает всем современным инженерным требованиям: оно оборудовано системами пожарной сигнализации, связи, внутренним противопожарным водоснабжением, системой приточно-вытяжной вентиляции и вытяжной вентиляционной установкой для отвода выхлопных газов от пожарных машин. Для проведения технического обслуживания пожарных автомобилей и пожарно-технического вооружения имеется целый комплекс станочного оборудования и специальных приспособлений.

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