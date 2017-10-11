В Октябрьске мужчина во время ссоры зарезал отца

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от соседей о том, что в одном из домов частного сектора в городе Октябрьске мужчина ведет себя неадекватно.
По информации звонивших, он бегает обнаженным по улице и разбивает окна соседних домов.
Выехавшая по указанному адресу следственно-оперативная группа задержала нарушителя. В ходе осмотра дома, в котором проживает задержанный, в куче мусора сотрудники полиции обнаружили тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. Стражи порядка установили, что погибшим является отец задержанного, 86-летний житель Октябрьска.
По данным оперативников, между родственниками произошел бытовой конфликт, в процессе которого сын несколько раз ударил отца ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как позже установила экспертиза, причиной смерти стало слепое проникающие ранение шеи с повреждением сосудов.
Поняв, что произошло, мужчина засыпал тело отца ветошью и мусором. Позже, употребив крепкие алкогольные напитки, он стал вести себя неадекватно: обнажился, вышел на улицу, начал бросать камни в дома соседей, которые и вызвали наряд полиции.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Убийство", Следственным Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник арестован.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.