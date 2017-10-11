В Октябрьске мужчина во время ссоры зарезал отца

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от соседей о том, что в одном из домов частного сектора в городе Октябрьске мужчина ведет себя неадекватно.

По информации звонивших, он бегает обнаженным по улице и разбивает окна соседних домов.

Выехавшая по указанному адресу следственно-оперативная группа задержала нарушителя. В ходе осмотра дома, в котором проживает задержанный, в куче мусора сотрудники полиции обнаружили тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. Стражи порядка установили, что погибшим является отец задержанного, 86-летний житель Октябрьска.

По данным оперативников, между родственниками произошел бытовой конфликт, в процессе которого сын несколько раз ударил отца ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как позже установила экспертиза, причиной смерти стало слепое проникающие ранение шеи с повреждением сосудов.

Поняв, что произошло, мужчина засыпал тело отца ветошью и мусором. Позже, употребив крепкие алкогольные напитки, он стал вести себя неадекватно: обнажился, вышел на улицу, начал бросать камни в дома соседей, которые и вызвали наряд полиции.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Убийство", Следственным Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник арестован.