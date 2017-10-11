Более 10 тысяч человек приняли участие в профилактических мероприятиях самарских онкологов

Самарский онкологический диспансер проводит большую работу среди населения по профилактике факторов риска развития злокачественных опухолей и их раннему выявлению.
30% всех онкологических заболеваний можно избежать, если придерживаться принципов здорового образа жизни и исключить курение, злоупотребление алкоголем, изменить рацион и вести активный образ жизни. Еще 10-20% злокачественных опухолей можно предотвратить, проводя своевременные меры по профилактике, например, участвуя в диспансеризации, своевременно обращаясь к врачам по поводу хронических заболеваний.
В 2003 г. в онкологическом диспансере было создано отделение медицинской профилактики, в составе которого работают врачи-методисты, врач-онколог, медицинские сестры, инструктор по гигиеническому воспитанию.
Только за девять месяцев текущего года для населения прочитано более 400 лекций по профилактике, факторам риска и мерам активного и раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе на промышленных предприятиях, в школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, проведено 11 широкомасштабных акций. В этих мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!