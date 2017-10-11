Более 10 тысяч человек приняли участие в профилактических мероприятиях самарских онкологов

Самарский онкологический диспансер проводит большую работу среди населения по профилактике факторов риска развития злокачественных опухолей и их раннему выявлению.

30% всех онкологических заболеваний можно избежать, если придерживаться принципов здорового образа жизни и исключить курение, злоупотребление алкоголем, изменить рацион и вести активный образ жизни. Еще 10-20% злокачественных опухолей можно предотвратить, проводя своевременные меры по профилактике, например, участвуя в диспансеризации, своевременно обращаясь к врачам по поводу хронических заболеваний.

В 2003 г. в онкологическом диспансере было создано отделение медицинской профилактики, в составе которого работают врачи-методисты, врач-онколог, медицинские сестры, инструктор по гигиеническому воспитанию.

Только за девять месяцев текущего года для населения прочитано более 400 лекций по профилактике, факторам риска и мерам активного и раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе на промышленных предприятиях, в школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, проведено 11 широкомасштабных акций. В этих мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек.