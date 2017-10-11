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Происшествия

В Самаре изъяли тысячи sim-карт, продаваемых без регистрации на покупателя

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ по Самарской области в конце сентября задержали жителя региональной столицы Алексея Кривошеева при попытке продажи без заключения договоров 1000 sim-карт. По данным правоохранителей, продавал их самарец оптом через интернет по 30 руб. за штуку.

В отношении него возбуждено административное дело по ст. 13.29 КоАП "Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом".

Днем позже работники ФСБ уже вместе с представителями Управления по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области изъяли у другого человека более 2000 sim-карт операторов ПАО "ВымпелКом" и ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "Мегафон", ООО "Т2 Мобайл" (торговая марка "Теле2").

Кроме того, в 2017 г. по ст. 13.30 КоАП РФ "Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи" назначен административный штраф в 200 тыс. руб. ООО "Контакт". Эта компания являлась дилером ПАО "МТС" и ПАО "ВымпелКом" и торговала sim-картами с заранее внесенными данными.

По оперативным данным, сейчас неконтролируемое распространение sim-карт мобильной связи, зарегистрированных на подставные организации или несуществующих лиц, приобрело массовый характер.

Такие sim-карты в ряде случаев подпольно поставляются в исправительные учреждения, их часто используют люди, связанные с незаконной торговлей наркотиками или с террористической деятельностью.

Также оперативникам известны факты использования подобных sim-карт задержанными на территории региона лицами, придерживающимися радикальной идеологии, в том числе являющимися сторонниками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

В связи с возникшей ситуацией сейчас сотрудники УФСБ по Самарской области и регионального Управления по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вместе с работниками других правоохранительных органов регулярно проводят проверки для пресечения бесконтрольного распространения sim-карт.

Гид потребителя

Последние комментарии

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