Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Транспортная дирекция - 2018".
Напомним, во время чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ зрителям соревнований будет предоставлено право бесплатного проезда на дополнительных поездах между городами-организаторами. В дни матчей некоторые маршруты городского общественного транспорта в городах-организаторах станут "маршрутами соревнований", проезд в которых для болельщиков также будет бесплатным.
Свои вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com . В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки, где болельщики ЧМ-2018 смогут уточнить аспекты бесплатного передвижения между городами.
"Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о доступном транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО "Транспортная дирекция-2018" разрабатывает "Транспортный гид болельщика", который будет реализован в виде интернет-сайта и мобильного приложения", - сообщает пресс-служба.
Напомним, для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами - участники ЧМ-2018 и внутри них.
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