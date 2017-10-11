Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Транспортная дирекция - 2018".

Напомним, во время чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ зрителям соревнований будет предоставлено право бесплатного проезда на дополнительных поездах между городами-организаторами. В дни матчей некоторые маршруты городского общественного транспорта в городах-организаторах станут "маршрутами соревнований", проезд в которых для болельщиков также будет бесплатным.

Свои вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com . В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки, где болельщики ЧМ-2018 смогут уточнить аспекты бесплатного передвижения между городами.

"Для обеспечения болельщиков полной и достоверной информацией о доступном транспортном обеспечении между городами-организаторами и внутри них АНО "Транспортная дирекция-2018" разрабатывает "Транспортный гид болельщика", который будет реализован в виде интернет-сайта и мобильного приложения", - сообщает пресс-служба.

Напомним, для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами - участники ЧМ-2018 и внутри них.