Мужчина украл электроинструменты из строящегося дома, а потом вернулся на место преступления, чтобы переночевать

В Ставропольском районе полицейские задержали ранее судимого 26-летнего жителя Тольятти по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 46-летний мужчина и рассказал, что с территории его строящегося частного дома украли имущество, а кроме того, там находится посторонний человек.
По версии правоохранителей, подозреваемый проник в баню на территории строящегося дома, выломав окно, чтобы переночевать. Мужчина увидел в помещении электроинструменты и решил украсть их. Он забрал электрическую пилу и шлифовальную машину стоимостью более 5 тыс. руб. и отправился в Тольятти для продажи похищенного.
По пути злоумышленник устал и, спрятав украденное в лесополосе у дороги, вернулся на место преступления, чтобы переночевать и отдохнуть. Мужчина думал, что хозяин дома объявится нескоро, но домовладелец пришел, когда мужчина готовил себе еду.
Полицейские быстро нашли украденные электроинструменты и вернули их владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.