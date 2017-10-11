Мужчина украл электроинструменты из строящегося дома, а потом вернулся на место преступления, чтобы переночевать

В Ставропольском районе полицейские задержали ранее судимого 26-летнего жителя Тольятти по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 46-летний мужчина и рассказал, что с территории его строящегося частного дома украли имущество, а кроме того, там находится посторонний человек.

По версии правоохранителей, подозреваемый проник в баню на территории строящегося дома, выломав окно, чтобы переночевать. Мужчина увидел в помещении электроинструменты и решил украсть их. Он забрал электрическую пилу и шлифовальную машину стоимостью более 5 тыс. руб. и отправился в Тольятти для продажи похищенного.

По пути злоумышленник устал и, спрятав украденное в лесополосе у дороги, вернулся на место преступления, чтобы переночевать и отдохнуть. Мужчина думал, что хозяин дома объявится нескоро, но домовладелец пришел, когда мужчина готовил себе еду.

Полицейские быстро нашли украденные электроинструменты и вернули их владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.