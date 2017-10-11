В Уфе подведены итоги окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт"

В субботу, 7 октября, в Уфе состоялось закрытие окружного слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт" и награждение победителей.

От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича финалистов поздравил Игорь Паньшин.

"Уверен, что умение работать в команде, полученные знания и навыки помогут вам занять достойное место в жизни. Ваша гражданская позиция, неравнодушие, практическая работа по сохранению памяти о героических страницах прошлого, выполнение нравственного долга перед павшими в годы войны заслуживают искреннего уважения. Вы выполняете нужное и полезное для страны дело, доказывая, что современная молодежь достойна великого подвига предков. Отдельных слов благодарности заслужили за свою самоотверженную работу наставники. Спасибо за ребят, которые растут достойными людьми и настоящими патриотами России", — подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В течение двух дней более 350 участников слета из регионов ПФО делились лучшими практиками своей деятельности. На площадке уфимского конгресс-холла для поисковиков были организованы методические занятия, конкурсные испытания.

Делегации участвовали в военно-исторической викторине, тестировании на знание вооружения, соревновались в военной археологии, ориентировании и топографии. Кроме этого, все команды продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и соблюдения правил техники безопасности во время проведения экспедиций.

Участники слета подготовили экспозиции своих команд, где представили отчеты о проделанной работе. Заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин осмотрел выставку, а после пообщался с поисковиками.

В ходе беседы были обсуждены проблемные вопросы развития поискового движения в Приволжском федеральном округе. Игорь Паньшин поблагодарил волонтеров за то, что они помогают завершить боевой путь солдатам Великой Отечественной войны.

Все победители слета поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича и ценными подарками. Гран-при окружного форума удостоена команда Оренбургской области. Поисковики получили финансовую поддержку на новую экспедицию и право провести у себя в регионе 5 окружной слет поисковых отрядов "Никто не забыт".

Самарскую область на окружном слете представили поисковые клубы "Сокол", "В списках не значился", "Жизнь", "Поиск", всего 25 человек. Руководителем делегации выступил командир поискового отряда "Сокол" Евгений Ривкинд.