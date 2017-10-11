В Уфе подведены итоги окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт"

В субботу, 7 октября, в Уфе состоялось закрытие окружного слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт" и награждение победителей.
От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича финалистов поздравил Игорь Паньшин.
"Уверен, что умение работать в команде, полученные знания и навыки помогут вам занять достойное место в жизни. Ваша гражданская позиция, неравнодушие, практическая работа по сохранению памяти о героических страницах прошлого, выполнение нравственного долга перед павшими в годы войны заслуживают искреннего уважения. Вы выполняете нужное и полезное для страны дело, доказывая, что современная молодежь достойна великого подвига предков. Отдельных слов благодарности заслужили за свою самоотверженную работу наставники. Спасибо за ребят, которые растут достойными людьми и настоящими патриотами России", — подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО.
В течение двух дней более 350 участников слета из регионов ПФО делились лучшими практиками своей деятельности. На площадке уфимского конгресс-холла для поисковиков были организованы методические занятия, конкурсные испытания.
Делегации участвовали в военно-исторической викторине, тестировании на знание вооружения, соревновались в военной археологии, ориентировании и топографии. Кроме этого, все команды продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и соблюдения правил техники безопасности во время проведения экспедиций.
Участники слета подготовили экспозиции своих команд, где представили отчеты о проделанной работе. Заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин осмотрел выставку, а после пообщался с поисковиками.
В ходе беседы были обсуждены проблемные вопросы развития поискового движения в Приволжском федеральном округе. Игорь Паньшин поблагодарил волонтеров за то, что они помогают завершить боевой путь солдатам Великой Отечественной войны.
Все победители слета поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича и ценными подарками. Гран-при окружного форума удостоена команда Оренбургской области. Поисковики получили финансовую поддержку на новую экспедицию и право провести у себя в регионе 5 окружной слет поисковых отрядов "Никто не забыт".
Самарскую область на окружном слете представили поисковые клубы "Сокол", "В списках не значился", "Жизнь", "Поиск", всего 25 человек. Руководителем делегации выступил командир поискового отряда "Сокол" Евгений Ривкинд.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.